L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rendimento del Palermo in trasferta. In otto partite giocate lontano dal «Barbera» sono arrivate sette vittorie e un pareggio. In più c’è un numero da paura: un gol subito. E per giunta non da un avversario, dato che l’unico ad avere fatto gol al Palermo in trasferta è stato… Crivello, con una maldestra deviazione nella propria porta a Biancavilla. Il Palermo farà bene a non prendere sottogamba questa sfida col San Tommaso. Sette vittorie e un pareggio, anche se connotati da pochissimi gol. Il Palermo in trasferta ha segnato solo nove gol, eppure queste poche marcature sono bastate per portare a casa 22 punti, ovvero la metà di quelli che i rosanero hanno in classifica, con una media di 2,75 a partita. Numeri che sono migliori di quelli casalinghi perché al «Barbera» il Palermo ha giocato due partite in più rispetto a quelle in trasferta (dieci contro otto) e quindi viaggia con una media di 2,2 punti a gara in casa. Oggi la squadra di Pergolizzi ha la possibilità di confermare quanto di buono ha fatto fin qui in trasferta, ma in casa del San Tommaso serve una partita senza sbavature.