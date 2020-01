L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra San Tommaso e Palermo. Per la squadra di Pergolizzi c’è un solo risultato, la vittoria è d’obbligo se si vuole quantomeno continuare a tenere il Savoia a -3. I campani sono reduci da otto vittorie di fila e domani avranno la possibilità di portarle a nove contro il Castrovillari, formazione che staziona appena la zona play-out ma che in casa è temibile. Al «Barbera» all’andata non ci fu partita. Il Palermo dominò per ottanta minuti segnando tre gol, salvo poi vedersi avvicinato dagli irpini, a segno due volte quando la partita però stava morendo. Il tecnico rosanero a differenza delle ultime partite avrà a disposizione un’arma in più, Floriano, giocatore fortemente voluto e che un anno fa ha trascinato il Bari fra i professionisti a suon di gol e assist. Il tridente sarà sicuramente completato da Felici e Ricciardo che sta vivendo il periodo peggiore da quando è a Palermo. Il centravanti non segna su azione da novembre, si è sbloccato prima della sosta a Castrovillari con un rigore, ma poi ha sbagliato un penalty pesantissimo contro il Troina e domenica scorsa s’è rifiutato di tirarne un altro contro il Marsala.