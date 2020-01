L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il punto di giornata in Serie D. Il Marsala riceve il Nola e ha un’occasione ghiotta per cancellare la sconfitta col Palermo. Il Licata i punti deve cercarli in casa della Cittanovese, che sta disputando un campionato al di là delle aspettative. I calabresi erano partiti per centrare una tranquilla salvezza, invece si trovano a tre punti dai play-off e a quattro dal terzo posto del Licata. Si annuncia ad alta tensione il derby fra l’Acireale e l’Acr Messina, che è stato anche vietato ai tifosi giallorossi. Gli etnei domenica scorsa si sono rilanciati andando a vincere sul campo della Palmese e adesso cercano conferme contro un Messina che non ha mai trovato la giusta continuità. A proposito di messinesi, partita abbordabile per l’Fc che riceve la Palmese al «San Filippo». I calabresi sono ultimi, per la formazione di Gabriele c’è la possibilità di prendersi tre punti pesanti in chiave play-off. Torna a giocare in casa il Troina che mercoledì ha sciupato una buona chance nel recupero contro il Corigliano e che domani se la dovrà vedere contro il Giugliano, squadra che ha un punto in più in classifica degli ennesi e che punta fortemente ai play-off. In casa anche il Marina di Ragusa che aspetta proprio il Corigliano. Sfida per cuori forti, gli iblei hanno la chance di tirarsi momentaneamente fuori dalla zona play-off e di inguaiare i calabresi. Dopo gli scossoni societari, va in trasferta il Biancavilla che va a fare visita al Roccella, altra squadra che lotta per la retrocessione. A completare questa seconda giornata di ritorno del Girone I è la sfida che mette di fronte il Castrovillari e il Savoia. Partita che ovviamente interessa da vicino il Palermo, visto che i campani sono solo a -3 in classifica.