L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Trapani. Se ormai appare certo l’approdo di Francisco Pizzini, esterno di attacco che arriva dall’Independiente sulla base di un prestito gratuito per 18 mesi, e anche quello del centrocampista Matías Laba, che gioca in Cile nell’Union La Calera, anche lui argentino, il ds Nember sarebbe ad un passo dall’ingaggio di altri tre giocatori sudamericani. A cominciare dal difensore centrale Danilo Ortiz, paraguaiano tornato al Godoy Cruz, dopo aver lasciato l’Elche nella Seconda divisione spagnola, dove si era trasferito in prestito. Per Ortiz anche una breve parentesi con la maglia rosanero del Palermo nel 2015 in Serie A con tanta panchina. Nember è anche sulle tracce di altri due giocatori argentini, ovvero il centrocampista Ivàn Rossi e il difensore Emiliano Purita. Rossi è un centrocampista mancino di proprietà del River Plate, attualmente in prestito al Colo-Colo. Purita è invece un terzino destro che gioca per il Club Atletico San Martin.