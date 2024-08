Gds: “Palermo verso il Parma, caos biglietti! Fiducia per Lucioni e Vasic”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che va verso il Parma per la gara di Coppa Italia.

Il Palermo si è ritrovato ieri a Veronello e oggi inizierà in maniera intensiva la preparazione per la sfida contro il Parma, che sarà la prima gara ufficiale della stagione per i rosanero. Dopo un periodo di allenamento a Manchester, la squadra ha avuto qualche ora di riposo per ricaricare le energie in vista del serio impegno che comincerà domenica.

La Coppa Italia rappresenterà un ottimo banco di prova per il Palermo, che potrà testare i progressi fatti nelle amichevoli contro una squadra di categoria superiore, seppur neopromossa. Il Parma, che ha rinforzato il proprio organico con gli arrivi del portiere Suzuki e del laterale Valeri, è reduce da una vittoria convincente per 4-1 contro l’Atalanta, che ha ulteriormente caricato l’ambiente.

Infortuni e Condizioni dei Giocatori

Il Palermo dovrà fare a meno del terzo portiere Di Bartolo e di Segre, entrambi alle prese con infortuni. Tuttavia, c’è ottimismo sulle condizioni di Lucioni e Vasic: il primo non ha partecipato all’amichevole contro l’Oxford per precauzione, mentre il secondo è uscito a ridosso della fine del primo tempo per evitare rischi inutili. La presenza di entrambi per la partita contro il Parma non dovrebbe essere a rischio.

Situazione Biglietti

C’è stata una situazione complicata riguardante i biglietti del settore ospiti del Tardini, dove il Palermo affronterà il Parma domenica alle 18.30. Dopo l’apertura della vendita lunedì senza restrizioni, ieri l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha stabilito che la vendita dei biglietti deve essere riservata ai possessori di Fidelity card. Questo ha costretto Vivaticket a inviare una mail a tutti coloro che avevano già acquistato i biglietti (oltre 700) per inserire il numero della tessera. In caso contrario, sarà possibile chiedere il rimborso.

Nonostante queste limitazioni, ci si aspetta comunque una buona partecipazione da parte dei tifosi rosanero, pronti a sostenere la squadra nella prima partita ufficiale della stagione.