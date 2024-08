Corriere dello Sport: “Damiani lascia Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Pescara

Il Pescara di Silvio Baldini ha acquisito Ivan Saio (22), ex portiere della Sampdoria, che ha firmato un triennale. Inoltre, è stato ufficializzato l’arrivo di Edoardo Pierozzi (23) dalla Fiorentina a titolo definitivo, con un biennale pronto per lui. In uscita, Samuele Damiani (26) si è trasferito alla Ternana. Ci sono problemi nelle trattative per Aristidi Kolaj (24) al Crotone e Daniel Leo (23). Il portiere Tommaso Nobile (27) del Taranto è di interesse per il Pescara. In attacco, Riccardo Improta (30) è pronto a firmare un biennale, con Alessio Curcio (34) come prima scelta e Nicola Mosti (26) come opzione alternativa.

Ternana

Oltre all’arrivo di Damiani, la Ternana è vicina a concludere la trattativa per Luca Di Maggio (19) dell’Inter e nazionale Under 19. Per la difesa, Luigi Silvestri (31) del Cesena è in lista di interesse, così come Gabriele Calvani (20) del Genoa, in prestito al Pontedera. L’attaccante Alfredo Donnarumma (34) ha rinnovato fino al 2026, ma potrebbe lasciare il club.

Avellino

L’attaccante Raffaele Russo (25) ha rinnovato con l’Avellino fino al 2026. È imminente la chiusura dell’accordo per Daishawn Redan (23) dal Venezia, con il club veneto che contribuirà al ricco ingaggio del giocatore. L’Avellino tiene d’occhio il difensore Patrick Enrici (23) del Taranto, mentre Francesco Cerretelli (24) potrebbe lasciare. Manuel Llano (25) si trasferirà all’Alcione Milano, mentre Michele Marconi (35) è conteso tra Team Altamura, Gubbio e Lucchese. La Lucchese ha acquisito il centrocampista Edoardo Saporiti (23) dal Potenza, che ha sostituito con Marco Firenze (31). Il Giugliano ha ufficializzato il prestito dell’attaccante Cristian Padula (20) dal Torino.

Ascoli

L’Ascoli ha preso l’esterno offensivo Andrea Silipo (23), ex Palermo e Juve Stabia, insieme a Davide Marsura (30). Il difensore Manuel Alagna (22) ritorna alla Lucchese, mentre l’Ascoli ha ceduto in prestito al Legnago l’attaccante Filippo Palazzino (20). È in corso uno scambio tra Ascoli e Giugliano, con Damiano Menna (29) che si trasferisce nelle Marche e il portiere Davide Barosi (24) in Campania. Dal Cesena, Simone Corazza (33) dovrebbe approdare nel Piceno, mentre il terzino Raffaele Celia (25) andrà in Romagna.

Altri Movimenti

Il Sorrento ha acquisito il difensore Andrea Cadili (25). La Turris ha effettuato un poker di acquisti con i centrocampisti Vincenzo Visconti (19), Fabio Castellano (26), Biagio Morrone (24) e l’esterno destro Jordan Boli (22).

Questi movimenti dimostrano come i club siano attivi nel rinforzare le proprie squadre in vista della prossima stagione, cercando di colmare le lacune e migliorare la qualità dei propri organici.