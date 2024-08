Corriere dello Sport: “Gaetano a Parma. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Monza

Il Monza ha ottenuto il sì di Pietro Terracciano (34), portiere della Fiorentina, che non vuole fare il secondo dopo l’arrivo di un nuovo numero 1 alla Viola. Terracciano, ex Empoli, ha accettato di diventare il titolare al Monza, sostituendo Michele Di Gregorio (27).

Atalanta

L’Atalanta è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca (25). Tra i preferiti ci sono Beto (26) dell’Everton e Mateo Retegui (25) del Genoa. Sono stati offerti anche Arek Milik (30) e Giovanni Simeone (29) del Napoli. La disponibilità di budget dipende dalla possibile uscita di El Bilal Touré (22), che interessa club inglesi e tedeschi.

Udinese

Alexis Sanchez (35) è entusiasta del suo ritorno all’Udinese. Il club ha anche annunciato l’acquisto del centrocampista Jurgen Ekkelenkamp (24) dall’Ajax, che ha firmato fino al 2029.

Parma

Gianluca Gaetano (24) è atteso oggi a Parma per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura, con il Napoli che ha accettato l’offerta di 8 milioni più 2 di bonus. Il Parma è interessato anche a Natan (23) del Napoli per un prestito. Nel frattempo, l’Empoli continua i contatti per Amadou Diawara (27) e Ronaldo Vieira (26). Gabriele Guarino (20) potrebbe fare il percorso inverso verso la Sampdoria.

Cagliari

Il Cagliari continua i dialoghi con il Napoli per Walid Cheddira (26), che ha suscitato interesse anche da parte di Venezia, Verona, Empoli, Tolosa ed Espanyol.

Lecce

Il Lecce è in trattativa con la Salernitana per Lassana Coulibaly (28).

Altri Movimenti

Hans Hateboer (30) si è trasferito al Rennes.

Gianluca Frabotta (25) è andato al West Bromwich.

Hans Nicolussi Caviglia (24) è vicino al Venezia.

Il Torino è in contatto con l’Union Berlin per Robin Gosens (30), che potrebbe tornare in Italia.