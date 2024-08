Gds: “Palermo, all’improvviso Verre! Le ultime”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul mercato del Palermo e la trattativa per Verre.

Valerio Verre è pronto a tornare al Palermo per la terza volta. Tra la sera di lunedì e la mattina di ieri, il direttore sportivo De Sanctis ha praticamente chiuso la trattativa per il ritorno del centrocampista romano. Verre si è svincolato dalla Sampdoria e ha discusso con il Palermo solo i dettagli relativi al costo e alla durata del suo ingaggio.

Questo ritorno rappresenterebbe una grande opportunità per entrambe le parti: Verre è desideroso di tornare in Sicilia e aiutare il Palermo a raggiungere la Serie A, cercando la rivincita per non essere riuscito a portare i rosanero nella massima serie due stagioni fa.

Il Palermo ha ancora due slot liberi per i giocatori over e un posto a centrocampo da riempire, soprattutto dopo gli addii di Damiani e Broh. Verre, apprezzato dai tifosi rosanero per la sua qualità, potrebbe giocare sia come mezzala che come trequartista, innalzando il livello tecnico del centrocampo di Dionisi.

L’ingaggio di Verre non bloccherebbe l’acquisizione di Luis Hasa della Juventus, che ha caratteristiche diverse rispetto a Verre. Hasa, infatti, è più un regista con una propensione difensiva, e la sua giovane età (classe 2003) non occuperebbe slot nella lista A.

Con l’arrivo di Verre, il reparto mediano del Palermo sarebbe completo, potendo contare su un’ampia rosa di centrocampisti di qualità come Ranocchia, Gomes, Blin, Saric, Segre, Vasic e lo stesso Verre, con l’aggiunta di Hasa. Questo rafforzamento renderebbe il centrocampo del Palermo ben bilanciato e versatile, pronto per affrontare le sfide della stagione.