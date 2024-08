Gds: “Palermo. Serve un terzino sinistro. Ceresoli resta in pole, ma bisogna convincere l’Atalanta”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e la caccia ad un terzino sinistro.

L’obiettivo principale per l’allenatore Dionisi e il Palermo è attualmente l’acquisto di un terzino sinistro. Nonostante i numerosi nomi sondati, non è ancora stata chiusa alcuna trattativa. Ecco un riepilogo delle situazioni principali:

Carissoni: Trattato per diverse settimane, la trattativa non è andata a buon fine a causa della richiesta economica del Cittadella, che chiedeva 3 milioni di euro per il cartellino.

Di Chiara: Scartato principalmente per motivi anagrafici, dato che il Palermo cerca un terzino più giovane, simile a Lund.

Ceresoli: Le quotazioni di Ceresoli, di proprietà dell’Atalanta e destinato inizialmente alla formazione Under 23 in Serie C, sono salite vertiginosamente. L’opportunità di giocare per il Palermo ha interessato il giovane nerazzurro, e i buoni rapporti tra De Sanctis e l’Atalanta potrebbero facilitare la chiusura della trattativa.

Tommaso Giordano: Se la trattativa per Ceresoli non dovesse andare a buon fine, De Sanctis potrebbe dirigere il suo interesse verso Giordano della Sampdoria. Con Ioannou e Barreca in rosa, il ventunenne avrebbe difficoltà a trovare spazio e ha chiesto la cessione ai vertici della Sampdoria.

Altri Movimenti

Attacco: Il Palermo deve decidere se intervenire sul mercato per trovare un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a Henry e Brunori. Appuah, attaccante esterno francese, è ormai considerato un nuovo acquisto rosanero, avendo salutato il Nantes e i suoi tifosi su Instagram.

Damiani: Tra il centrocampista e il Pescara si è inserita la Ternana, che sta tentando di convincerlo a trasferirsi a Terni. Tuttavia, Damiani ha già dato la sua parola al Pescara e al suo ex allenatore Baldini, rendendo difficile un cambio di rotta all’ultimo minuto.

Il Palermo continua a lavorare intensamente sul mercato per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione, con particolare attenzione alla ricerca di un terzino sinistro giovane e talentuoso.