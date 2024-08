Tuttosport: “Mancini jr. se ne va al Barcellona! Verre-Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Andrea Mancini, figlio di Roberto Mancini, ha trovato una nuova collocazione nel Barcellona dopo aver compreso che non c’era più spazio per lui nella Sampdoria. Mancini aveva curato l’affare Pedrola nella scorsa stagione come dirigente della Sampdoria.

Sampdoria

La Sampdoria sta valutando il portiere Paolo Vismara, 21 anni, proveniente dall’Atalanta U23, con un passato nell’U19 del Torino e 40 presenze in Serie C.

Palermo

Il Palermo è vicino all’ingaggio del trequartista Valerio Verre, 30 anni, svincolatosi dalla Sampdoria. Verre ha già giocato con i rosanero nei primi sei mesi del 2023.

Cremonese e Salernitana

Scambio ufficiale tra Cremonese e Salernitana: Federico Bonazzoli, 27 anni, si trasferisce alla Cremonese dopo 142 partite, 23 gol e 6 assist in Serie A, e 76 partite, 11 gol e 5 assist in Serie B. Paolo Ghiglione, terzino destro coetaneo, passa alla Salernitana con 85 partite, 2 gol e 12 assist in Serie A, e 63 partite, 3 gol e 7 assist in Serie B. La Salernitana ha inoltre chiuso per il difensore olandese Tijs Velthuis, 22 anni, proveniente dallo Sparta Rotterdam, con 25 partite in Eredivisie.

Frosinone

Il Frosinone è interessato al centrocampista gambiano Ebrima Darboe, 23 anni, di proprietà della Roma. Darboe ha collezionato 14 presenze, 2 gol e 1 assist con la Sampdoria nella scorsa stagione.

Bari

Il Bari sta per accogliere il difensore Valerio Mantovani, 28 anni, che ha già giocato 159 partite, segnato 3 gol e fornito 5 assist in Serie B. Mantovani ha lavorato con Moreno Longo nelle giovanili del Torino e all’Alessandria in Serie B.

Cesena

Il Cesena ha concluso l’acquisto del terzino sinistro Raffaele Celia, 25 anni, con 72 partite, 4 gol e 2 assist in Serie B, proveniente dall’Ascoli.

Brescia

Il Brescia ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante croato Ante Matej Juric, 22 anni, con un quadriennale. Juric arriva dall’HNK Gorica e ha giocato 63 partite, segnando 6 gol e fornendo 4 assist.

Sassuolo

Il Sassuolo è in attesa di ufficializzare l’acquisto del difensore Matteo Lovato, 24 anni, dalla Salernitana. Lovato ha disputato 90 partite in Serie A e farà il suo debutto in Serie B.

Carrarese

La Carrarese ha acquistato il difensore Gabriele Guarino, 20 anni, dall’Empoli. Guarino ha giocato i primi sei mesi del 2024 al Modena, ma è stato bloccato da un infortunio.