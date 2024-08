Repubblica: “Filo diretto tra Palermo e Juventus. In attacco spunta Raimondo”

L’edizione odierna de “La Repubblica Palermo” si sofferma sul mercato rosanero e sugli obiettivi di De Sanctis.

Il Palermo si trova in una fase cruciale del mercato estivo, con la necessità di rinforzare la rosa in almeno tre ruoli: un centrocampista centrale, un esterno offensivo e un terzino sinistro. Attualmente, la lista degli over 23 ha due posti liberi, tenendo conto che Jeremie Broh è considerato un esubero e si allena da solo, mentre Samuele Damiani è prossimo al trasferimento alla Ternana.

Trattative in Corso

Hasa (Juventus): Il Palermo sta trattando con la Juventus per l’acquisto a titolo definitivo del fantasista classe 2004, italo-albanese. La trattativa potrebbe arrivare a 4 milioni di euro con i bonus.

Sekulov (Juventus): Possibile arrivo in prestito, con la Sampdoria che rappresenta una concorrente nella trattativa.

Verre (Sampdoria): La trattativa per riportare il trequartista a Palermo è ben avviata e potrebbe completare il centrocampo, soprattutto dopo la partenza di Stulac.

Possibili Arrivi

Appuah: L’esterno sinistro giovane e versatile è vicino al trasferimento, aggiungendo freschezza e fisicità alla fascia.

Ceresoli (Atalanta U23): Profilo principale per il ruolo di terzino sinistro.

Giordano (Sampdoria): Alternativa a Ceresoli.

Di Chiara: Terzino palermitano con esperienza.

Difesa e Attacco

Nedelcearu: Confermato come capitano, ha mostrato solidità in difesa.

Buttaro: Jolly difensivo confermato.

Peda: Potrebbe andare in prestito in Polonia per avere più spazio.

Corona: Destinato alla partenza in prestito.

Raimondo (Bologna): Potenziale nuovo arrivo in attacco. L’anno scorso ha segnato 9 gol in 38 partite con la Ternana.

Situazione Biglietti e Abbonamenti

Per la partita di Coppa Italia contro il Parma, sono stati venduti oltre 600 biglietti per il settore ospiti, ma l’Osservatorio nazionale ha stabilito che i biglietti possono essere acquistati solo dai possessori di Fidelity Card. La campagna abbonamenti del Palermo sta andando bene, con oltre 11.000 abbonamenti venduti, posizionandosi al secondo posto in Serie B, dietro solo alla Sampdoria con 18.000 abbonamenti.

Prossimi Impegni

Il Palermo si prepara per l’esordio stagionale contro il Parma in Coppa Italia, con grande entusiasmo tra i tifosi che supportano la squadra. La sfida sarà un’importante occasione per testare i nuovi innesti e valutare lo stato di forma della squadra in vista del campionato.