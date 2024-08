Tuttosport: “Nicolussi Caviglia ha deciso: sì al Venezia. Alla Juventus vanno 4,5 milioni”

Nicolussi Caviglia, calciatore accostato anche al Palermo, ha scelto il suo futuro.

Secondo Tuttosport sembra ormai definito il futuro di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista ha detto sì al Venezia, dopo che ieri si erano diffuse delle voci circa una possibile preferenza per Cagliari e Parma. I lagunari sono pronti a versare nelle casse della Juventus 4,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

Pronto per il classe 2000 un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Cagliari e Parma come detto erano anch’esse interessate, ma è stata decisiva l’intercessione del tecnico Di Francesco che si sarebbe speso in prima persona per convincere il ragazzo a scegliere gli arancioneroverdi.