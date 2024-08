Catanzaro: piace Ferrara del Taranto

Il Catanzaro continua a lavorare intensamente per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Ciro Polito, il direttore sportivo dei giallorossi, sta esplorando diverse opportunità in Serie C per trovare i giusti rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Fabio Caserta. Secondo quanto riportato da Cronachetarantine.it, il club calabrese ha mostrato un concreto interesse per Antonio Ferrara, difensore del Taranto.

Un occhio attento sulla Serie C

Il Catanzaro sta monitorando con attenzione la situazione del Taranto, club attualmente in difficoltà. Antonio Ferrara, il difensore centrale del Taranto, è un profilo che piace molto alla dirigenza del Catanzaro. Polito vede in Ferrara un potenziale rinforzo che potrebbe dare solidità e prospettive future alla difesa giallorossa.

Opportunità dalla crisi

La crisi che ha colpito il Taranto potrebbe facilitare la trattativa per il Catanzaro, permettendo a Polito di aggiudicarsi un giocatore di valore a condizioni vantaggiose. Le conferme ufficiali non sono ancora arrivate, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per l’eventuale trasferimento di Ferrara.

Il mercato del Catanzaro si conferma dunque vivace e attento alle occasioni che il campionato di Serie C può offrire, in un’ottica di costruzione di una squadra competitiva per la prossima stagione.