Gds: “Palermo. Sull’asfalto Terna lavora di notte. Quasi pronta… metà Foro Italico. Opere diurne (e caos) in viale del Fante”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui lavori per le strade palermitani da Terna per la trasmissione dell’energia elettrica.

Dopodomani Terna concluderà la prima tranche di lavori sull’asfalto della Cala, lato monte. Questo è stato annunciato direttamente dall’azienda per la trasmissione dell’energia elettrica, che ha comunicato che venerdì sarà l’ultimo giorno di cantiere per questa fase. Successivamente, i lavori si sposteranno al Foro Italico, dove riprenderanno nella settimana tra il 19 e il 26 agosto. La data precisa sarà comunicata a breve da Terna.

Modalità di Esecuzione

Gli ultimi giorni di lavori sulla Cala sono stati eseguiti durante la notte per minimizzare l’impatto sul traffico cittadino. Anche se agosto è un mese in cui i centri urbani tendono a svuotarsi, Palermo rimane caotica tutto l’anno. I lavori hanno creato problemi alla circolazione, aggravati dalla concomitanza con le opere su via Roma e dalla decisione di non sospendere la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico.

Interventi su Viale del Fante

Ieri mattina i cantieri hanno interessato anche la strada davanti allo stadio Renzo Barbera, causando lunghe code di automobili e autobus fino a piazza Vittorio Veneto. Terna ha operato alla luce dei lampioni, liberando la Cala durante il giorno, un approccio che sarà probabilmente seguito anche al Foro Italico. I lavori al Foro Italico partiranno da dopo via Alloro e dureranno meno della fase successiva che interesserà la carreggiata lato mare.

Dettagli dell’Intervento

L’intervento è collegato alla conclusione parziale del cantiere per la sostituzione dell’esistente elettrodotto in cavo interrato, finalizzato a ottimizzare i lavori di ripristino stradale. Terna sta operando in sinergia con il Comune di Palermo, seguendo un programma di manutenzione aggiornato in base all’andamento dei lavori. Questo intervento prevede il ripristino del manto stradale per limitare i disagi alla viabilità e garantire un rifacimento uniforme delle strade.

Dichiarazioni dell’Assessore Salvatore Orlando

L’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando, ha spiegato che i lavori derivano da un accordo tra l’amministrazione comunale e Terna, che prevede a carico di quest’ultima il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto che va dall’uscita del sottopasso di piazza XIII Vittime fino all’incrocio con via Lincoln. Questo accordo compensa gli interventi già effettuati e quelli ancora da portare avanti in altre vie, tra cui la Cala e il Foro Italico.

L’obiettivo principale di questi lavori è ridurre al minimo i disagi per i cittadini, migliorando la viabilità e la qualità delle strade di Palermo.