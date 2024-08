Gds: “Palermo Serie C femminile, tre derby per le rosa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul campionato di serie C femminile.

Sono stati resi noti i gironi del campionato di Serie C di calcio femminile per la stagione 2024-2025. Le squadre siciliane Palermo, Giovanile Rocca, Siracusa e Catania sono state inserite nel gruppo C, che sarà composto da 15 squadre. Ecco la composizione completa del girone C:

Squadre Siciliane

Palermo

Giovanile Rocca

Siracusa

Catania

Squadre Laziali

Roma

Montespaccato

Trastevere

Grifone Gialloverde

Frosinone

Villaricca

Squadre Campane

Salernitana

Dolphins Agropoli

Squadre Pugliesi

Nitor

Lecce

Squadre della Basilicata

Matera

Il campionato avrà inizio domenica 8 settembre. Sulla panchina del Palermo ci sarà Rosalia Pipitone, che ha preso il posto di Antonella Licciardi.

Questo girone promette di essere molto competitivo, con un mix di squadre provenienti da diverse regioni italiane. Le squadre siciliane dovranno affrontare una dura competizione contro le squadre laziali, campane, pugliesi e la rappresentante della Basilicata. La nuova stagione sarà un’occasione importante per tutte le squadre di mostrare il loro talento e lottare per la promozione.