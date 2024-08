Gds: “Gomis già pronto, Desplanches c’è. Palermo, in porta ora a chi tocca?”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui portieri rosanero e su chi giocherà titolare se Desplanches o Gomis.

Alla vigilia della stagione, il Palermo si trova a dover risolvere un rebus tra i pali. La situazione è complicata da diversi fattori:

Addio di Pigliacelli: Il vecchio titolare ha lasciato la squadra, aprendo la strada a nuove scelte.

Infortunio di Desplanches: Il giovane portiere, in cui il Palermo ha investito molto, continua ad avere problemi fisici che ne hanno limitato la partecipazione agli allenamenti e alle partite.

Prestazioni di Gomis: Arrivato dal Rennes, Gomis ha impressionato durante il ritiro, incassando solo un gol in cinque amichevoli e mostrando sicurezza e affidabilità.

Profilo dei Portieri

Gomis (classe 1993): Vanta un’esperienza significativa con 148 partite in Serie B, 46 in Serie A, 71 in Ligue 1 e 10 nelle coppe europee. Le sue prestazioni recenti hanno convinto lo staff tecnico del Palermo della sua affidabilità, instaurando un buon rapporto con la linea difensiva.

Desplanches (classe 2003): Acquistato per 2 milioni di euro più il cartellino di Massolo, Desplanches è stato considerato un investimento a lungo termine. Ha giocato poche partite lo scorso campionato, ma l’infortunio subito in semifinale play-off contro il Venezia ne ha rallentato la progressione. Le sue apparizioni sono state limitate, e solo recentemente ha giocato alcuni minuti contro l’Oxford United.

Considerazioni e Prospettive

Con la stagione pronta a iniziare, la questione del portiere titolare resta aperta:

Probabile Titolarità di Gomis: Con Desplanches ancora non al 100%, Gomis sembra destinato a iniziare la stagione tra i pali, inclusa la partita di Coppa Italia contro il Parma e le prime giornate di campionato.

Ritorno di Desplanches: La situazione potrebbe cambiare una volta che Desplanches sarà completamente recuperato. Il giovane portiere è stato considerato un punto fermo per il futuro e ci si aspetta che possa prendere il controllo della porta rosanero non appena possibile.

Parole di Dionisi

Il tecnico Dionisi, che in carriera ha spesso preferito portieri esperti, ha indicato che la competizione tra i due portieri sarà fondamentale. Dopo la vittoria sul Monza, Dionisi ha dichiarato: «In porta abbiamo alzato il livello, so già chi sarà titolare ma un allenatore può mettere in discussione le gerarchie». Questo indica che la scelta del titolare sarà basata sulle prestazioni e sull’impegno mostrato in allenamento e in partita.

Il Palermo affronta un inizio di stagione con un dilemma tra i pali, ma con due portieri di grande valore. La competizione tra Gomis e Desplanches sarà cruciale per garantire solidità e sicurezza alla difesa rosanero, elementi essenziali per puntare alla promozione in Serie A.