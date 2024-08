Corriere dello Sport: “Bari, arriva Mantovani. Palermo torna su Verre. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Bari

Il Bari ha acquisito Valerio Mantovani (28) dall’Ascoli in prestito con diritto di riscatto. Mantovani, difensore centrale, arriva a Bari dopo aver totalizzato 31 presenze e 1 gol con l’Ascoli nella scorsa stagione. Nato a Roma e cresciuto nel settore giovanile della Roma, Mantovani ha giocato nelle giovanili del Torino e successivamente nell’Alessandria in Serie B. Al Bari, formerà una coppia difensiva con Vicari, sostituendo Valerio Di Cesare. Inoltre, è imminente la cessione del difensore Zan Zuzek (27) al Genclerbirligi, club della Serie B turca. La trattativa con il Cagliari per Davide Veroli (21) è attualmente in stand-by, con l’interesse del Frosinone ancora vivo.

Palermo

Il Palermo è in trattativa per riportare Valerio Verre (30) in squadra, con contatti già avviati e un certo ottimismo. Verre, attualmente svincolato, ha già giocato con il Palermo nelle stagioni 2013/14 e nel periodo da gennaio a giugno 2023. Il club è anche vicino a prendere Luis Hasa (20) dalla Juventus. Considerando l’infortunio di Segre e le possibili cessioni di Vasic (nel mirino dell’Atalanta) e Saric, il Palermo sta valutando anche il jolly Nikola Sekulov (22) della Juventus e l’attaccante Antonio Raimondo (20) del Bologna. Per il ruolo di terzino sinistro, Andrea Ceresoli (21) dell’Atalanta è un’opzione concreta.

Juve Stabia

La Juve Stabia è molto attiva sul mercato, con un asse ben definito con la Spal. Il portiere Demba Thiam (26) e il centrocampista Fabio Maistro (26) arriveranno a Castellammare di Stabia, mentre il difensore Matteo Bachini (29) si trasferirà alla Spal. Sono in uscita il terzino Francesc D’Amore (20) e il centrocampista Elian Demirovic (24) al Legnago Salus, il portiere Matteo Esposito (21) verso Giugliano, e l’esterno Flavio Di Dio (22) verso Cerignola.

Cagliari e Pisa

Il Cagliari potrebbe cedere Gianluca Lapadula (34) al Pisa, ma la trattativa dipende dall’arrivo di un sostituto, come Walid Cheddira (26) del Napoli. Nel frattempo, il trequartista Lisandru Tramoni (21) passa al Bastia, e Mattia Sala (19) va in prestito al Pontedera.

Cremonese

La Cremonese continua a muoversi sul mercato, ufficializzando l’attaccante Federico Bonazzoli (27) dalla Salernitana, con un contratto fino al 2028. Il club ha chiuso anche per Tommaso Barbieri (21) dalla Juventus e ha ceduto Paolo Ghiglione (27) alla Salernitana. La Cremonese sembra essere vicina a cedere David Okereke (26) al Cagliari e mostra interesse per Marco Nasti (20) del Milan. Infine, “Mudo” Vazquez potrebbe trasferirsi in Argentina, nonostante l’interesse del Cesena, mentre Cesar Falletti (31) è nel mirino del Catanzaro.