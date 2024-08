Coppa Italia, Parma-Palermo solo con fidelity card per il settore ospiti. Le info per i rimborsi

Parma, 6 agosto 2024 – Parma Calcio comunica che, in base alla Determinazione n.33/2024 del 5 agosto 2024 dell’ONMS (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive), sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per la partita Parma-Palermo, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Prezzo del biglietto:

Costo: 5,00 euro

Condizioni di vendita per i residenti di Palermo e provincia:

Vendita esclusiva per il Settore Ospiti.

Obbligo di possesso della tessera di fidelizzazione “Palermo Football Club”.

Divieto di acquisto nei settori Curva Nord e Tribuna Centrale:

I residenti a Palermo e provincia non possono acquistare biglietti nei settori locali.

Per chi avesse già acquistato biglietti in questi settori prima dell’uscita della Determinazione, è necessario richiedere il rimborso entro venerdì 9 agosto alle ore 10:00.

Rimborso biglietti:

Chi ha acquistato un biglietto per il Settore Ospiti senza possesso della fidelity card “Palermo Football Club” deve richiedere il rimborso entro venerdì 9 agosto alle ore 10:00.

Procedura di rimborso: https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi

Accesso allo stadio:

Verrà negato l’accesso a chi, pur avendo acquistato il biglietto, non possiede la fidelity card “Palermo Football Club” e risulta residente nel Comune di Palermo e provincia.

Acquisto nuovo biglietto dopo il rimborso:

Sarà possibile acquistare un nuovo biglietto a partire dalle ore 15.00 di venerdì 9 agosto.