Coppa Italia, Parma-Palermo: l’Osservatorio ci ripensa. Nel settore ospiti con la fidelity card

Clamoroso sviluppo per la partita di Coppa Italia tra Parma e Palermo. Dopo l’iniziale vendita libera di ieri, l’Osservatorio ha deciso di bloccare tutto: da stamattina, per poter acquistare il biglietto per il settore ospiti dello stadio di Parma, è obbligatoria la fidelity card. Questa decisione, probabilmente presa per motivi di sicurezza, ha sorpreso e causato disappunto tra i tifosi del Palermo, che avevano già iniziato ad acquistare i biglietti senza la necessità di ulteriori requisiti. La fidelity card, utilizzata per garantire un maggiore controllo e tracciabilità dei tifosi, complica i piani di molti sostenitori che avevano programmato di seguire la squadra in trasferta.

