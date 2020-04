L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul servizio offerto dallo staff sanitario del Palermo, che ha messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica per chiunque avesse bisogno di una consulenza ortopedica. Massimo Mosca, responsabile del reparto di ortopedia dell’ospedale «Villa Sofia», nonché consulente del club rosanero, afferma: «Noi rispondiamo a delle consulenze virtuali dovute proprio al fatto che in questo periodo la gente possa trovare delle difficoltà a recarsi in ospedale per patologie non acute e non urgenti. Forniamo online le nostre consulenze, gratuitamente, per chi volesse usufruirne». L’indirizzo e-mail a cui rivolgersi è ortopediaonlinepa@gmail.com. Il responsabile sanitario del Palermo, Roberto Matracia, afferma: «Questa iniziativa nasce dai problemi attuali, molti centri sono chiusi e gli ospedali sono sobbarcati di lavoro, con urgenze di ben altro tipo. Per questo abbiamo pensato a questa opportunità, cercando di fornire un aiuto rispondendo a domande su quelli che possono essere problemi di ortopedia o traumatologia sportiva. Con questo, vogliamo venire in contro alla città di Palermo, visti i problemi che stiamo affrontando tutti quanti in questi giorni».