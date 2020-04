L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero amaro. 15 anni fa, il Palermo perse lo scontro diretto in casa della Sampdoria e vide naufragare i sogni di gloria. I rosa si sentirono defraudati dall’arbitro Rodomonti e dal guardalinee Copelli, entrambi protagonisti nella decisione di assegnare un rigore al minuto 91 alla Sampdoria. La terna sanzionò un tocco di mano da parte di Grosso su un tentativo velleitario di rovesciata di Flachi, per giunta a distanza ravvicinata. Decisione che scatenò la rabbia dei vertici di viale del Fante, protagonisti di un «day after» rimasto nella memoria di tutti i sostenitori rosanero. Foschi invase il campo e si sfogò l’indomani: «Un guardalinee così è da denunciare. Si tratta di istigazione alla violenza, andrebbe arrestato, per questo. Abbiamo subito un furto aggravato». Persino Guidolin, solitamente misurato nelle proprie reazioni a caldo, faticò a non commentare l’episodio, augurandosi di non avere più a che fare con i due protagonisti della vicenda. Un viavai di dichiarazioni e veleni che pose fine alla cavalcata del Palermo verso la Champions.