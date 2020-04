L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza gli scenari del campionato di Serie D. A prescindere dalla ripresa, il destino porterebbe il Palermo in Serie C. Se le graduatorie dovessero essere confermate, la squadra di Pergolizzi sarebbe promossa, trovandosi in vetta al momento della sospensione delle attività. Stessa situazione nel caso in cui dovesse essere presa in esame la classifica al termine del girone d’andata. Se si dovesse propendere per l’annullamento definitivo della stagione, è difficile non pensare alla possibilità dei ripescaggi in Serie C: ultima spiaggia che vedrebbe i rosa nettamente in cima alla graduatoria. Nessuna partecipante al campionato di Serie D 2019/20 vanta una migliore tradizione sportiva cittadina e nessuna contendente ha una media spettatori paragonabile a quella dei rosa nel periodo che va dalla stagione 2012/13 alla 2016/17. Questi fattori, fino alla scorsa estate, valevano il 50% del coefficiente assegnato ai richiedenti del ripescaggio.