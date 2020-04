L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla volontà di ripartire da parte della Regione Sicilia. A prescindere dalle decisioni di conte, dal 4 maggio si ripartirà. Razza ha mandato un messaggio al mondo dell’economia: «Il premier Conte ha chiesto alle Regioni di condividere con i ministeri eventuali scelte di anticipare le riaperture. Valutiamo l’ipotesi che lo Stato propenda di andare oltre il 3 maggio. Ma per noi non si può andare oltre quella data perché in Sicilia ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni». Razza ha indicato anche come si muoverà Musumeci: «Le Regioni non possono ampliare le decisioni del governo nazionale sulle aperture. Ma possono valutare degli step di apertura interloquendo con Roma su basi scientifiche. Sarebbe un grave errore se questa graduale apertura fosse valutata al di fuori della sicurezza dei lavoratori, del distanziamento sociale e del contenimento su basi scientifiche e sanitarie».