L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul lieve rialzo della curva epidemica in Sicilia. Secondo l’ultimo bollettino dell’emergenza, sugli oltre 2500 tamponi processati tra ieri e mercoledì scorso, 44 sono risultati positivi, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 2579 casi, mentre il bilancio degli attuali ammalati, con 27 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore, sale a 2108 persone. I guariti sono 11 in più rispetto a mercoledì e arrivano a 284, a fronte di 187 vittime complessive. Nella giornata di ieri, i reparti di Medicina, Geriatria e Stroke unit dell’ospedale Umberto I di Siracusa sono stati chiusi per sanificazione, mentre il personale è stato posto in regime di quarantena. Nel mentre, la Regione ha esteso i test sierologici anche alle quattro zone rosse siciliane.