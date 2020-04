L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla donna ritrovata morta, dopo la scomparsa da Bagheria. Gli assassini hanno organizzato un piano per disfarsi del cadavere, hanno messo il corpo in un grande sacco nero della spazzatura, facendolo a pezzi per farcelo entrare tutto, l’hanno caricato su un’auto ed hanno raggiunto una zona isolata per gettarlo nelle campagne. E’ questa la fine che ha fatto Angela Maria Corona di 47 anni. I suoi resti, in parte dilaniati da cinghiali e cani randagi, sono stati trovati ieri mattina sotto a un ponte lungo la strada provincia che da Bagheria porta a Ciminna. In base ai primi accertamenti investigativi, sarebbe stata strangolata, forse al culmine di una lite familiare.