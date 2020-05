L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rinvio della Ztl. Il Sindaco Orlando ha affermato: «Ho ritenuto utile comunicare alla Giunta che, dopo gli imminenti provvedimenti del governo nazionale, che certamente avranno un impatto sull’organizzazione delle attività economiche e sulla possibilità di mobilità dei cittadini, proporrò i conseguenti provvedimenti su modalità e tempistica di misure di tutela ambientale e Ztl, per l’indispensabile controllo dei valori dell’inquinamento atmosferico». Il Comune, dunque, aspetta in queste ore le indicazioni da Governo e Regione, convinto che sulla riaccensione delle telecamere della Ztl (e sulla riattivazione delle zone blu per i parcheggi) bisognerà sempre prendere una decisione legata al calendario nazionale e regionale.