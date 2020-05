L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Carmelo Iacobello, direttore dell’Uoc di Malattie Infettive dell’ospedale Cannizzaro a Catania: «Sulle capacità antivirali dello iodio che evapora in atmosfera non ci sono evidenze scientifiche. Di certo, invece,il mare ha un effetto di diluizione enorme, tale da disperdere i virus e annullare la loro contagiosità. Anche i raggi ultravioletti sono capaci di inattivare una carica virale, inoltre, con l’alta temperatura, le goccioline di saliva che emettiamo parlando –possibile veicolo di infezione –si dissolvono molto più rapidamente. Una cosa, però, deve essere chiara: va bene tornare in spiaggia, ma senza affollarle troppo, altrimenti, con un’epidemia ancora in circolo né il sole né il mare potranno aiutarci».