L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla burocrazia che frena l’accesso ai 25 mila euro per le imprese. Oltre alle piccole imprese, c’è anche l’azienda più grande che chiede alle banche una liquidità maggiore per investire nel futuro: «Abbiamo contattato le nostre tre banche di riferimento –afferma Marco Cosenza, responsabile commerciale di sette punti vendita in città che si occupano del franchising di calzature, abbigliamento e accessori –e ci hanno spiegato che solo tra un paio di settimane potranno ragionare sulla possibilità di erogarci un finanziamento fino al 25 per cento del fatturato dell’anno precedente. Fino a quel momento non potranno garantire nulla perché saranno impegnate sui prestiti fino a venticinquemila euro riservati alle aziende più piccole. Altro che potenza di fuoco, come ha detto il premier Conte, forse non hanno capito che anticipare queste somme è fondamentale per pagare le utenze e gli affitti e per sostenerci nei mesi duri che verranno, quando registreremo perdite di incassi fino al 70 per cento».