L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta il pensiero di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, in merito al 5G. Tante le richieste di chiarimenti da parte di politici e consiglieri, ma il primo cittadino rimanda all’Arpa, assicurando che da parte dell’amministrazione «non c’è alcun progetto di sviluppo del 5G». Il sindaco aggiunge che «come è normale che sia, visto che parliamo di una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria per la vita dei cittadini e le amministrazioni, c’è un interesse a comprenderne meglio le potenzialità. Ma è proprio perché siamo interessati a capire prima di agire afferma – l’amministrazione intende attenersi a principi di precauzione, nei limiti delle sue competenze e prerogative, quindi senza alcuna fuga in avanti né sul fronte delle autorizzazioni né sul fronte dei dinieghi. È il motivo per cui le scelte sono vincolate a pareri di chi, come l’Arpa, ha non solo il ruolo giuridico ma i mezzi e le competenze per esprimersi su rischi effettivi e potenziali per la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente».