L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’uscita di scena di Tony Di Piazza dal Palermo.

L’italo-americano, a dicembre, ha comunicato la propria volontà di recedere dalle quote di Hera Hora. Da statuo, il recesso diventa effettivo a sei mesi dalla comunicazione, più precisamente l’11 giugno.





In seguito l’immobiliarista originario di San Giuseppe Jato avrà altri sei mesi da attendere per vedersi riconosciuta la liquidazione della propria quota, per la quale non è ancora stato raggiunto un accordo.