L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo.

Mirri resta alla ricerca di possibili soluzioni, che vanno da nuovi finanziatori a papabili acquirenti. Nelle scorse settimane si è recato a Milano e Roma, anche per motivazioni legate al centro sportivo a Torretta.





Le prospettive andranno esaminate sia sul piano societario che su quello sportivo: Filippi è in attesa di un incontro per capire se verrà confermato alla guida della prima squadra. In questa stagione, il Palermo ha speso tra giocatori e tecnici 4,7 milioni e 204 mila euro per i procuratori, solo nel quadrimestre settembre-dicembre 2020, per arrivare settimo.