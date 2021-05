L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo.

Se in una stagione come quella appena conclusa, in cui i rosanero non sono mai andati vicini a lottare per i vertici, sono stati “bruciati” 8 milioni (stando alle stime del club), cosa ci si può attendere con una cifra inferiore? (6 milioni rimanenti dai 15 di partenza).





Gli Amici Rosanero dell’azionariato popolare hanno chiesto a Mirri la disponibilità ad un incontro per discutere delle prospettive della società e dei programmi per la prossima stagione.