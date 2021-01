L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’infermeria rosanero.

Floriano torna in gruppo e il Palermo è quasi al completo. In infermeria restano soltanto Almici e Marconi, per i quali è ancora necessaria qualche settimana prima di poter rientrare a disposizione di Boscaglia. Torna anche il terzino Corrado, che ha ripreso a lavorare con la squadra sin dall’inizio della settimana.