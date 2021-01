La prima pagina dell”edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Covid in Sicilia. Chiesti i divieti più severi per due settimane. Se Roma oggi opterà per l’arancione, Musumeci li istituirà nei Comuni ad alto tasso di contagio. E fra questi c’è sicuramente Palermo

Il rilancio di Conte. Sfida in Parlamento. Dopo le dimissioni dei ministri di IV il premier sale al Quirinale e assume l’interim. Chiederà il voto di fiducia. E parte la caccia ai Responsabili.