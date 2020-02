L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno in gruppo di Francesco Vaccaro, difensore del Palermo. Potrebbe essere nuovamente tra i convocati per la sfida col Nola. Infatti, ha bruciato le tappe ed è tornato a disposizione di Pergolizzi dopo l’infortunio. Col suo rientro, il Palermo torna ad avere la difesa al gran completo, senza assenti per infortunio o squalifica.