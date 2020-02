L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Nola. La notizia dei primi contagi da Covid-19 non ha fermato la vendita dei tagliandi. In mattinata, si era ipotizzata la possibilità di sospendere l’apertura dei botteghini. Nel pomeriggio, sono state comunicate le consuete informazioni sull’acquisto dei tagliandi (CLICCA QUI). Il Palermo resta in attesa, dopo un confronto avuto con la Lega nazionale dilettanti (Lnd), per sapere quali misure verranno adottate in vista della prossima giornata di campionato. Anche dalla Lnd, però, il club non ha ottenuto certezze, perché la decisione in merito spetta al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, che ha preso parte al Consiglio nazionale presso il Coni proprio riguardo all’attuale emergenza. Al momento, dunque, il Palermo dovrebbe giocare contro il Nola e senza limitazioni di pubblico sugli spalti. Se invece nelle prossime ore dovessero essere disposte misure ad hoc per la sfida dei rosanero, l’ipotesi più plausibile rimane quella del rinvio della partita, come già deciso per altri casi analoghi nel campionato dilettanti. L’alternativa sarebbe quella di disputare comunque l’incontro domenica pomeriggio alle 15 (stesso orario di Savoia-Corigliano), ma col «Barbera» a porte chiuse. A quel punto, la società dovrebbe attivarsi anche per il rimborso dei biglietti già venduti.