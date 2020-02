Il noto giornalista Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha lanciato una provocazione sulla disputa del derby d’Italia tra Juventus e Inter: «A questo punto non si poteva giocare a Palermo che è un feudo bianconero? A Catania? In posti dove la gente vuole il grande calcio e tifa Juventus e Inter. Giocatela a Palermo, a porte aperte! Non posso pensare che una persona non possa avere un contatto con Cristiano Ronaldo. E’ tristissimo vedere Juventus-Inter con le porte chiuse. Juventus-Inter è il derby d’Italia, è uno spot per la Serie A. A Bari sarebbero 60.000, a Palermo 40.000. Non si può giocare a Torino perché è un problema della città, ma la Juventus ha un incasso. Daresti anche un segnale forte».