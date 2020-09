L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla della pioggia di ieri a Palermo. Sono bastati dieci minuti per far ripiombare la città nello spettro di quello che accadde il 15 luglio, con l’inferno di viale Regione Siciliana.

Per fortuna ieri non è accaduto niente di lontanamente simile.

Dopo il temporale che si è abbattuto sulla città a partire dalla 13.30, in linea con le previsioni del giorno prima, in via precauzionale la polizia municipale ha chiuso al transito i sottopassi di viale Regione Siciliana, ma li ha poi riaperti dopo aver verificato le loro condizioni dopo nemmeno venti minuti.