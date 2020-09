L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle piste ciclabili realizzate a Palermo e riporta le parole dell’assessore Giusto Catania.



«È una scelta condivisa da tutta la giunta e scritta nel programma elettorale di Orlando», ribadisce, come già per la contestatissima Ztl. «La riduzione delle carreggiate non è un “effetto collaterale” ma una scelta precisa. Vogliamo sottrarre spazio alle auto per darlo ai pedoni, ai mezzi pubblici, alle bici e presto anche ai monopattini con lo sharing».