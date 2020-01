L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della sfida contro il San Tommaso. Ieri, al “Barbera”, si è allenato anche Floriano. Lavoro defaticante per chi ha giocato contro il Marsala, mentre il resto della squadra ha lavorato sul campo con i preparatori atletici, incluso l’ultimo arrivato che non potrà essere tesserato prima di domani. Per poterlo inserire ufficialmente nelle liste bisogna attendere il semaforo verde della Lega nazionale dilettanti, che deve recepirne lo svincolo dal Bari, dopodiché sarà necessario il decorso dei trenta giorni dall’ultima presenza tra i professionisti (datata 8 dicembre, Bari-Potenza 2-1).