L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra San Tommaso e Palermo. I rosanero giocheranno la partita di sabato su richiesta degli irpini, che hanno l’esigenza di anticipare la sfida della prossima giornata per non incorrere nel rischio della contemporaneità con la partita dell’Avellino. Il club di viale del Fante ha acconsentito e adesso si attende solo l’ufficialità da parte della LND, che dovrebbe arrivare già in giornata o al massimo domani. La partita si disputerà alle 14:30 sul sintetico del “Modestino De Cicco” di Pratola Serra, impianto da 1.200 posti. Il settore ospiti conta circa 200 posti a sedere.