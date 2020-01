L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della sfida col San Tommaso. Nessuna pausa per i rosanero, la squadra partirà per l’Irpinia venerdì, dovendo affrontare un viaggio in pullman con la partita anticipata a sabato pomeriggio. Oggi i rosa torneranno ad allenarsi sul campo del «Tenente Onorato». Entro la fine di questa settimana, inoltre, la società dovrebbe ratificare l’accordo con l’Esercito per stabilirsi definitivamente a Boccadifalco, almeno fino al termine di questa stagione.