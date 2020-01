L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui marcatori del Palermo. Contro il Marsala si sono festeggiati tre new entry nel tabellino dei marcatori: Mauri, Langella e Silipo. La cooperativa del gol, dunque, si porta a quindici marcatori diversi in questo campionato. Nessuno ha mandato in rete più giocatori del Palermo, in tutto il campionato di Serie D. Fino a domenica scorsa i marcatori del Palermo erano dodici, esattamente quanti quelli di Cittanovese e Castrovillari. Nola e Giugliano hanno appena raggiunto la doppia cifra, mentre Savoia, Fc Messina, San Tommaso, Biancavilla e Troina si fermano a quota nove. Chi è messo peggio è il Corigliano, che (con due partite da recuperare) ha trovato solamente cinque marcatori nel corso di questo campionato. Nonostante il periodo negativo, il capocannoniere del Palermo resta Ricciardo a quota nove, seguito da Santana con quattro reti. Felici e Kraja rimangono alle spalle dell’argentino, con tre marcature, mentre Lancini, Ficarrotta e Sforzini sono andati a segno due volte. Mauri, Langella e Silipo, invece, si sono inseriti a quota uno, dove già si trovavano Martin, Doda, Ambro, Lucera e Martinelli.