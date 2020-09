L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei casi di Coronavirus alla Rap di Palermo. «Per togliere l’immondizia dalle

strade ci vorrà almeno un mese». Il grido d’allarme è del presidente della Rap, Giuseppe Norata: «Stiamo vivendo un dramma e in Comune e alla Prefettura c’è ancora chi non lo ha capito», ribadisce con forza il responsabile della società che si occupa della raccolta dei rifiuti in città.

A preoccupare non è tanto l’aspetto sanitario – anche se i contagiati sono diventati 26 – perché «la situazione sembra sotto controllo e i dati sono confortanti rispetto alle previsioni». Il servizio sta risentendo in maniera pesante delle assenze di operatori e funzionari e all’aumento dei casi di contagiati sta corrispondendo una risalita esponenziale della quantità di rifiuti rimasta in strada.