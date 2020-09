L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione attuale al cimiteto Rotoli di Palermo.

Leoluca Orlando interviene ancora per tamponare l’emergenza cronica , anche se la situazione – a due mesi dall’addio dell’assessore D’Agostino e dall’assunzione della delega da parte del sindaco – continua ad essere critica e i numeri restano sostanzialmente invariati. Sono ancora 499 – segnala il quotidiano – le salme in attesa di sepoltura, accatastate in deposito tra lo strazio dei parenti che invocano dignità per i loro morti.