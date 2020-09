L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla dei casi di positività al Coronavirus riscontrati a Palermo. A 24 ore dalla riapertura delle scuole sono già cinque i positivi registrati in città e in provincia tra studenti e personale della scuola. L’ultimo caso riguarda un docente positivo al tampone dell’Istituto tecnico professionale «Majorana» di via Astorino: i locali sono stati sanificati e l’Asp sta provvedendo al tracciamento dei contatti così come prevede il protocollo sanitario.

Dopo i casi registrati nelle società partecipate del Comune, alla Corte dei Conti e all’Istituto case popolari, ora è toccato anche al Centro per l’impiego provinciale di via Praga. Un dipendente dell’ex collocamento, che è un’emanazione dell’assessorato regionale al Lavoro, è risultato positivo: l’uomo è in quarantena domiciliare ed è asintomatico.