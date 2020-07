L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Molto dipenderà dal tecnico: con l’eventuale arrivo di Pecchia, non è da escludere che il tecnico possa richiedere dei “pupilli” attualmente in forza alla Juventus U23 come Pietro Beruatto, terzino sinistro classe ’98 accostato al Palermo. I fari rimangono puntati sull’attacco e l’obiettivo più concreto rimane Paponi, che è già stato allenato da Caserta. In seconda battuta, si monitorano Simeri del Bari, Forte della Juve Stabia, Di Piazza del Catanzaro, Gliozzi del Sassuolo, Sarao della Reggina e Costantino della Triestina (in prestito al Bari). Complicata la pista Coda, con altre offerte da club di categoria superiore.