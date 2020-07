L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle problematiche relative all’utilizzo del “Barbera”. Oggi, Orlando incontrerà la consulta d’indirizzo del club, rappresentata dal presidente Guarnotta e dall’avvocato Magazzù. In attesa di capire se il Palermo potrà giocare all’interno del suo stadio, la società di guarda attorno, consapevole di avere a disposizione poco più di tre settimane prima di comunicare alla Figc lo stadio in cui disputare le gare interne nella prossima stagione. E’ stata ottenuta la disponibilità per lo stadio di Caltanissetta.