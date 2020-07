L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul bando per l’acquisizione del Catania. Alla fine è prevalsa la decisione di mantenere il centro sportivo saldamente ancorato alla società. Un centro sportivo che ha un imponente valore immobiliare, di almeno 30 milioni di euro, che avrebbe bisogno di un rilancio gestionale, ma che al tempo stesso è una risorsa economica importante. Servono 1,3 milioni di euro da corrispondere a Finaria e garantire fidejussioni bancarie per circa 9 milioni di euro per Torre del Grifo.