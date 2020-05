L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. Con la conclusione della stagione, si avvicina anche il momento della partenza per buona parte della rosa. I giocatori rimangono in città, in attesa dell’ufficialità della promozione. Il “rompete le righe” non arriverà prima degli ultimi giorni di maggio.